(mi-lorenteggio.com) Corsico, 30 dicembre 2020 – Poco prima delle ore 13.00, in via Liberazione, sul ponte all’altezza della ferrovia, un uomo di 75 anni, mentre viaggiava in direzione centro, ha perso il controllo della propria station wagon nera finendo contro il ghiaccio depositatosi in mezzo alla carreggiata. Soccorso da un’ambulanza è stato trasportato in codice verde all’ospedale San Carlo di Milano.

V. A.