Snam e FS Italiane insieme per il futuro del trasporto ferroviario, Marco Alverà: “Promuovere la filiera dell’idrogeno in Italia”

Milano, 30 dicembre 2020 – L’idrogeno come alternativa sostenibile per ridurre l’impatto ambientale del trasporto ferroviario, questo è l’obiettivo del Memorandum of Understanding firmato tra Snam e FS Italiane. L’intesa ha l’obiettivo di studiare e valutare la fattibilità tecnico-economica e nuovi modelli di business per sviluppare e accelerare la diffusione dell’idrogeno nei trasporti ferroviari italiani.

L’intesa, siglata a fine ottobre, ha visto l’amministratore delegato di Snam, Marco Alverà, e l’amministratore delegato di Gruppo FS Italiane, Gianfranco Battisti, stringere una sinergia per creare un gruppo di lavoro volto ad avviare progetti pilota per la sostituzione dei combustibili fossili con l’idrogeno.

Dalla produzione passando per trasporto, compressione, stoccaggio per arrivare alle fasi finali della fornitura e dell’utilizzo dell’idrogeno, Snam e FS Italiane sono pronte a sperimentare soluzioni tecnologiche altamente innovative per promuovere questa risorsa energetica alternativa e sviluppare una mobilità realmente sostenibile, anche partecipando in sinergia a iniziative congiunte oggetto di finanziamenti o gara d’appalto pubblica. L’idrogeno è ormai da tempo un settore su cui Snam sta investendo molte risorse, con lo scopo di accelerare il cruciale processo di transizione energetica.

“Con questo accordo compiamo un passo importante nella promozione di una filiera dell’idrogeno in Italia partendo da settori cruciali per la decarbonizzazione come il trasporto di persone e merci. – commenta con entusiasmo l’amministratore delegato di Snam, Marco Alverà – Grazie alla collaborazione tra FS Italiane e Snam, puntiamo a realizzare infrastrutture per convertire rapidamente a idrogeno treni attualmente alimentati a diesel in Italia e così acquisire una leadership tecnologica da capitalizzare anche a livello internazionale”.

Snam non è nuova a partnership che riguardano il settore del trasporto ferroviario, nella prima metà del 2020 la società di San Donato Milanese ha stretto una partnership con Alstom, azienda leader globale nelle soluzioni integrate per la mobilità sostenibile, che si occuperà della fornitura e della manutenzione dei treni a idrogeno, siano essi di nuova fabbricazione o convertiti. In questo modo Snam potrà contemporaneamente concentrarsi nello sviluppo delle infrastrutture per la produzione, il trasporto e il rifornimento di idrogeno.

