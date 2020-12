CENTRO PRELIEVI – OSPEDALE DI LEGNANO AVVISO ALL’UTENZA

(mi-lorenteggio.com) Legnano, 31 dicembre 2020. Al fine di regolamentare gli accessi agli sportelli e di facilitare i percorsi di accoglienza dell’utenza, si comunica che da:

lunedì 11 Gennaio 2021, l’accesso al Centro Prelievi dell’Ospedale di Legnano

(da Lunedì a Venerdì h. 7.30 – h. 10.15)

dovrà avvenire SU PRENOTAZIONE

contattando il Contact Center Regionale (CCR)

dalle ore 08 alle ore 20 da lunedì a sabato

800638638 (rete fissa)

02999599 (rete mobile)

con app gratuita “Salutile”

Rimane comunque attivo il servizio in accesso diretto senza obbligo di prenotazione, garantito per gli utenti in possesso di ricetta con Codice U (urgente) e per la sola consegna dei materiali biologici (no prelievo)

E’ obbligatorio presentarsi con un massimo di 10 minuti di anticipo rispetto all’appuntamento fissato, al fine di evitare assembramento nelle zone di attesa.

V.A.