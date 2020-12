Milano, 31 dicembre 2020 – Intorno alle ore 13.50, lungo la Tangenziale Est, in direzione sud, nel tratto tra gli svincoli di Mecenate e Paullo, un’auto, con a bordo tre donne e un uomo, si è ribaltata. Due o ferite trasportati in ospedale in codice giallo, dopo esser stati soccorsi dai sanitari del 118 e dai Vigili del Fuoco.