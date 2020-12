Lissone. Didattica Museale: i laboratori creativi sbarcano su YouTube

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 31 dicembre 2020 – La Didattica Museale non si ferma: attraverso il canale YouTube della Città di Lissone (ai link https://youtu.be/GGTF7LpIm6U e https://youtu.be/el8u8jatHl0), i laboratori creativi del MAC raggiungeranno bambine e bambini, ragazze e ragazzi, direttamente sul pc di casa o sullo smartphone.

Una scelta digitale che l’Amministrazione Comunale di Lissone ha scelto di seguire sin dallo scorso marzo portando il patrimonio artistico museale nelle case dei lissonesi.

A seguito del momento di chiusura imposto dal recente DPCM a tutti i luoghi della cultura a causa dall’emergenza sanitaria, il Museo d’Arte Contemporanea promuove, in collaborazione con la cooperativa EOS, una serie di attività educative, opportunamente adattate e proposte online, per offrire contenuti che possano coinvolgere virtualmente il pubblico familiare e i bambini. Il Museo, seppur costretto a tenere le sue porte chiuse, continua così a rimanere aperto alla fruizione dell’arte e alla condivisione di esperienze, abbattendo ogni distanziamento e raggiungendo i bambini nelle loro abitazioni. Rispetto allo scorso anno, non ci saranno quindi laboratori in presenza ma tutto verrà proposto online con tutorial che consentiranno di replicare – a distanza – alcuni oggetti ideali per arricchire camerette e spazi gioco.

Ad essere proposti in questa prima fase, coincidente con le festività di inizio anno, sono percorsi e laboratori che prevedono l’utilizzo di materiali semplici e facilmente reperibili, nella maggior parte dei casi anche di ri-uso.

Sarà un modo diverso per attuare l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale di avvicinare i bambini, sin da piccoli, alla sperimentazione dell’arte contemporanea.

I laboratori sono infatti centrati sulla conoscenza di alcune opere appartenenti alla Collezione storica del MAC, da cui partire per i primi due appuntamenti dedicati alla realizzazione di uno speciale acchiappasogni e di placchette plasmabili su cui riportare tracce, segni e impronte con oggetti d’uso quotidiano.

Tramite i tutorial video, sarà possibile seguire passo dopo passo i suggerimenti e sperimentare quanto appreso attraverso la propria creatività.