(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 dicembre 2020 – Questa notte, dopo l’intensa nevicata di lunedì mattina, il cielo sereno e le basse temperature, hanno fatto ghiacciare strade e marciapiedi con un patina di ghiaccio molto pericolosa per i pedoni. Stamane, a Milano e hinterland alle ore 9.15, sono già 25 le persone cadute riportando contusioni leggere o più serie. Molti sono stati portati in ospedale in codice verde e qualcuno in giallo.

V. A.