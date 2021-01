Milano. È morto Ernesto Gismondi, fondatore di Artemide

Milano, 1 gennaio 2021 – “Con la scomparsa di Ernesto Gismondi, perdiamo uno dei protagonisti di quel mondo del design che ha reso grande Milano. Lui stesso, ingegnere aerospaziale, ha raccontato più volte di aver scelto Milano attratto dalla sua grande vitalità negli anni 60. Ma è proprio a persone come Ernesto Gismondi che dobbiamo lo sviluppo del design milanese come sinonimo del Life Style italiano in tutto il mondo. Dovremo seguire con molta attenzione la sua lezione, già nelle salde mani della sua adorata Carlotta, per riprendere nei prossimi anni la strada del nostro nuovo sviluppo” il messaggio di cordoglio del Sindaco di Milano, Beppe Sala.

Ernesto Gismondi, è scomparso a 89 annie era il Presidente di Artemide Group, uno dei principali operatori nel settore dell’illuminazione, pluripremiato a livello internazionale, è stato tra i grandi protagonisti del Made in Italy nel mondo per il design d’avanguardia.

