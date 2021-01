AIDAA: ‘SALGONO A OTTO I CANI FOLGORATI (5 MORTI) DALLA CORRENTE DEI TOMBINI’

Milano, 2 gennaio 2021 – Sono saliti a otto i cani folgorati dalla corrente uscita dai tombini di ispezione non sottoposti a manutenzione in diverse località della Lombardia, in particolare le nuove segnalazioni, dopo i cinque cani morti e uno salvato per miracolo, abbiamo infatti notizia confermata di altri due cani che sono dovuti ricorrere alle cure del veterinario nel milanese e che per fortuna si sono salvati. L’Asssociazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – AIDAA ha emesso la seguente nota: “Come gia dichiarato nei prossimi giorni provvederemo a denunciare i sindaci delle cittadine coinvolte in questo fenomeno e stiamo entrando in contatto con i proprietari dei cani folgorati per coordinare gli interventi. Per questo- scrive ancora l’associazione animalista – chiediamo a chiunque sia conoscenza di ulteriori casi di cani o altri animali rimasti folgorati in questi giorni a causa della mancata manutenzione dei tombini di mettersi in contatto con noi appena possibile in modo da avere un quadro dell’ampiezza del fenomeno e per decidere il da farsi caso per caso”.

per contatti telefonici e sms 3479269949

per contatti per iscritto presidenza.aidaa@libero.it