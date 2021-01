Elezioni amministrative. Rubagotti: “Mi candido a Sindaco di centrodestra a Milano”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 gennaio 2020 – Ecco la dichiarazione di Gianni Rubagotti, segretario della Associazione per l’iniziativa Radicale “Myriam Cazzavillan”.

“Dopo una lunga riflessione ho deciso di dare la mia disponibilità a candidarmi a Sindaco per la coalizione di centrodestra a Milano. In questi mesi ho visto vari nomi circolare, come quello dell’ex calciatore Franco Baresi, validissimi nei loro settori ma che hanno visto meno consigli comunali di me, anzi forse non ne hanno visti affatto. Io inoltre ho dato spunti per interrogazioni e mozioni, spesso approvate alla unanimità quindi si può dire che ho grande esperienza amministrativa che a un Sindaco di una metropoli europea serve.

Per Milano ho pensato a 4 punti principali per la città che propongo ai partiti del centrodestra come piattaforma per far ripartire la metropoli

1 “Liberalizzare Milano”

la giunta Sala ha sfornato un sacco di obblighi che riguardano dall’uso delle caldaie a gasolio, alle porte degli esercizi commerciali fino ai forni delle pizzerie.

Per non parlare delle restrizioni sul fumo all’aperto fatte da una maggioranza dove molti si dichiarano antiproibizionisti e sulle quali perfino l’ex ministro Gerolamo Sirchia è stato dubbioso chiedendo di applicare bene la sua legge invece di far proclami.

Questi si aggiungono a regolamenti preesistenti con norme medievali come quella per cui bisogna pagare l’occupazione del suolo pubblico se uno appende un vaso di fiori al balcone.

Ci sarà un cambio di strategia e invece di imporre i comportamenti virtuosi ci saranno incentivi per incoraggiarli.

Chiederò inoltre a Bruno Cappuccio di segnalarmi gli aspetti più deleteri per avviare una deregulation meneghina.

2 Coltivare la marijuana terapeutica a Milano

Come da mozione approvata alla unanimità anche dal centrodestra in Lombardia chiederò che al Policlinico di Milano si avvii una produzione alternativa di questo farmaco che sostituisca le massicce importazioni volute dal governo, non è il momento di regalare lavoro a Olanda o Canada. Come da mozione del consigliere Alessandro De Chirico il ricavato verrà usato in parte per manutenere le cascine storiche della città.

3 Giardini Marco Pannella di fronte al carcere di San Vittore

Applicherò il voto del Consiglio Comunale tradito dalla giunta e da Sindaco chiederò subito la deroga al governo per dedicare questi giardini a Marco.

4 Covid-19 Milano si ispiri a Taiwan contro il lockdown

Come primo atto da sindaco telefonerò al sindaco di Taipei per chiedergli consigli su come a livello cittadino possiamo iniziare a studiare e applicare la ricetta di Taiwan che senza un giorno di lockdown ha ridotto a 7 le vittime in quel paese che da oltre 200 giorni non conosce contagi

Sono disponibile a incontrare i leader del centrodestra al più presto per sviluppare questi e altri punti ma non escludo una mia partecipazione a primarie cittadine se la coalizione me lo chiederà.

