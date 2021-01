Il PD di Legnano in lutto per la scomparsa di Emilio Ardo

(mi-lorenteggio.com) Legnano, 2 gennaio 2021 -Il Circolo di Legnano del Partito Democratico ricorda l’amico Emilio Ardo, scomparso oggi. Emilio si è speso per la città in ambito professionale, culturale e sportivo. Impegnato in politica sin da giovane, è stato consigliere comunale e poi assessore. Ardo aveva anche coerentemente dato la disponibilità alla candidatura a Sindaco di Legnano per il centrosinistra alle elezioni amministrative del 2002. Lo si ricorda tra i fondatori, assieme al partigiano Sasinini, del Circolo culturale “Puecher”; grande appassionato del Palio e gran priore della Contrada di San Magno; promotore di iniziative e club sportivi. All’interno del PD, di cui era stato iscritto, Emilio era stato voce attenta e critica, con una spiccata attenzione al bene dei legnanesi. Per questo gli siamo e gli saremo grati. Ciao Emilio!

Partito Democratico Legnano