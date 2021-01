Milano. Tenta truffa online, preso

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 gennaio 2021 – Nei giorni scorsi a Milano, un 40enne aveva messo in vendita su un noto portale online un orologio del valore di circa 9mila euro e poi aveva ricevuto un’offerta: dopo aver raggiunto un accordo sulla vendita, l’acquirente ha effettuato un bonifico immediato al venditore.

Il proprietario dell’orologio, analizzando i dati del bonifico ricevuto si è insospettito e ha contattato la Polizia di Stato: gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano, hanno subito compiuto degli accertamenti rilevando come il bonifico fosse stato disposto da un conto corrente intestato a un ristoratore campano vittima di “phishing” da parte del 47enne indagato.

I poliziotti hanno invitato il venditore a concordare l’incontro con il truffatore per consegnare l’orologio: hanno individuato in piazzale Lodi un uomo che è risultato lo zio dell’acquirente. A seguito delle informazioni rilasciate, i poliziotti sono riusciti a risalire alla reale identità del truffatore e lo hanno indagato per tentata truffa e frode informatica.

Redazione