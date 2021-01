Omicidio a Dalmine: ucciso nel suo ristorante l’ex segretario leghista Franco Colleoni

AVREBBE SORPRESO DEI LADRI ALL’INTERNO DEL SUO LOCALE

(mi-lorenteggio.com) Dalmine, 2 gennaio 2020 – Nel pomeriggio di oggi, in via Sertorio, a Brembo di Dalmine, allertati dalla ex moglie, i Carabinieri della Compagnia di Treviglio insieme alla Polizia Locale, hanno trovato nel cortile dell’abitazione il titolare, Franco Colleoni, di anni 68, titolare del ristorante “Il Carroccio” nonchè segretario provinciale della Lega fino al 2004 e anche assessore provinciale, il corpo riverso a terra con gravi ferite alla testa privo di vita. Inutili i soccorsi.

Stando ad una ricostruzione, il ristoratore avrebbe sorpreso i ladri all’interno del suo ristorante e sarebbe stato ucciso a sprangate, dopo una colluttazione.

In corso le indagini, dai parte dei Carabinieri della Scientifica, per risalire agli autori e confermare il movente della rapina.

V. A.