Powervolley Milano torna in campo a Verona dopo 30 giorni

Prima gara del 2021 per l’Allianz Powervolley: trasferta in Venota contro gli scaligeri della NBV Verona

IN SINTESI: Dopo 30 giorni dall’ultimo match in campionato, torna in campo l’Allianz Powervolley Milano. Domani sera (h 19.30) all’AGS Forum di Verona i ragazzi di coach Piazza sfidano i padroni di casa della NBV Verona. Match particolare per Piano e compagni, il primo di 7 appuntamenti nel mese di gennaio (in 24 giorni) per i meneghini. Si sfidano due formazioni che arrivano a questo confronto con due percorsi opposti: Milano, ferma causa Covid, con una condizione atletica tutta da scoprire, mentre per Verona sarà la quinta sfida in 18 giorni. «Torniamo a giocare una partita di campionato dopo quasi un mese – analizza coach Piazza –. La partita di domenica metterà di fronte una squadra come Verona, formazione rodata che sta giocando in questo momento un’ottima pallavolo, alla nostra, una squadra che invece è come se fosse alla prima partita di campionato. A livello mentale dovremo capire fino a che punto sapremo mettere in difficoltà il nostro avversario con le cose che ci riescono particolarmente bene».

MILANO – Torna la Superlega per l’Allianz Powervolley Milano. A 30 giorni di distanza dall’ultimo match disputato in campionato (era il 4 dicembre contro Monza), la formazione di coach Piazza è pronta ad inaugurare il nuovo anno con la sfida di domenica sera (h 19.30) contro Verona per la gara valida per la sesta giornata del girone di ritorno.

Trasferta veneta per Milano che, dopo lo stop forzato causa COVID19, non vede l’ora di tornare in campo per una gara ufficiale. Se l’ultima partita in Superlega era stata giocata il 4 dicembre, l’ultimo match ufficiale è datato 9 dicembre, gara valida per i quarti di CEV Challenge Cup. Da lì in poi per l’Allianz Powervolley sono arrivati solo rinvii: Trento, Vibo Valentia, Modena e Ravenna. Quattro match che saranno tutti recuperati in un mese di gennaio che si preannuncia particolarmente impegnativo per Piano e compagni. Dal confronto con Verona alla gara valida per i quarti della Del Monte Coppa Italia passeranno 24 giorni con ben 7 partite per i ragazzi di coach Piazza. In serie, dopo la trasferta all’AGSM Forum di Verona, Trento (in trasferta il 6 gennaio), Civitanova (in casa il 10), Vibo Valentia (in Calabria il 14 gennaio), Perugia (in Umbria il 17), Modena (all’Allianz Cloud il 20) e Padova (in casa il 24), fino alla gara dei quarti della coppa tricolore che sarà delineata dopo il recupero della gara dell’Epifania. Il primo appuntamento però è quello che vedrà impegnata la formazione meneghina sul campo della formazione guidata da Stoytchev: due squadre che arrivano a questo match con due percorsi diversi e diametralmente opposti. Se per Milano sarà determinanti verificare la condizioni fisica dei propri atleti (alcuni dei quali colpiti dal COVID e con pochissimi allenamenti nelle gambe), per i padroni di casa invece l’aspetto fisico non sarà minimamente in discussione. Negli ultimi 18 giorni per Verona sarà infatti la quinta sfida, dopo i confronti contro Piacenza, Perugia, Modena e Vibo Valentia. Se è pur vero che l’unica vittoria è arrivata contro i calabresi, il percorso di crescita degli scaligeri è evidente. Sarà pertanto un confronto che si preannuncia arduo e interessante e dall’esito per nulla scontato.

«Torniamo a giocare una partita di campionato dopo quasi un mese – sono le parole alla vigilia di coach Piazza –. La nostra squadra, in questo momento, ha certamente due velocità: da una parte chi ha avuto la possibilità di continuare ad allenarsi e, dall’altra, chi invece si è fermato causa Covid ed ha nelle gambe pochissimi allenamenti. La partita di domenica metterà di fronte una squadra come Verona, formazione rodata che sta giocando in questo momento un’ottima pallavolo, alla nostra, una squadra che invece è come se fosse alla prima partita di campionato. Ci scopriremo. Dovremo vivere con incertezza e curiosità nel capire fino a che punto siamo arrivati con chi sta bene, mentre a livello mentale scoprire fino a che punto sapremo mettere in difficoltà il nostro avversario con le cose che ci riescono particolarmente bene».

STATISTICHE

Il match NBV Verona – Allianz Powervolley Milano sarà il quindicesimo confronto tra le due società: 9 successi per gli scaligeri, 5 per i milanesi.

EX

Stephen Timothy Maar a Verona nel 2017/18, Nicola Pesaresi a Verona dal 2012/13 al 2015/16 e nel 2017/18.

DIRETTA TV

Il match delle 19.30 NBV Verona – Allianz Powervolley Milano sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sports.

PROBABILI FORMAZIONI

NBV Verona: Spirito – Jensen, Caneschi – Aguenier, Jaeschke – Kaziyski, Bonami (L). All. Stoychev.

Allianz Powervolley Milano: Sbertoli – Weber, Kozamernik – Piano, Maar – Ishikawa, Pesaresi (L). All. Piazza.

Arbitri: Rapisarda – Cerra. Terzo Arbitro: Tundo.

Impianto: AGSM Forum di Verona.