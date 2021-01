(mi-lorenteggio.com) Corsico, 3 gennaio 2021 – Nel pomerriggio di oggi, intorno alle ore 14.45, in via Galeno, nel parcheggio del centro commerciale adiacente alla Nuova Vigevanese, al confine con Cesano Boscone, una donna di 40 anni è stata trasportata in codice verde in ospedale, dopo esser caduta dalla moto per un incidente con un veicolo.

