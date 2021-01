MILANO. CEDE GRATA E PRECIPITANO, DUE FERITI GRAVI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 gennaio 2021- Nella serata di ieri, alle ore 19.41, in via Caduti di Marcinelle, nell’area adiacente ad un centro commerciale, un 31enne e un 34enne, mentre camminavano su una grata, sono precipitati per 5 metri a causa del cedimento di una griglia. Soccorsi dai Vigili del Fuoco e dal personale sanitario di due automediche e da quello di due ambulanze della Croce Oro, sono stati trasportati, uno all’ospedale San Raffaele di Milano in codice giallo e l’altro in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. In corso le indagini per ricostruire quanto avvenuto e accertare le responsabilità.

V. A.