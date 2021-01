Milano Mascaretti e Marcora: “Abbiamo richiesto l’iscrizione al Famedio Suor Maria Assunta Porcu e di Carlo Acutis”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 gennaio 2021 – “Riteniamo giusto ricordare persone che hanno fatto della generosità e dell’altruismo una scelta di vita come Suor Maria Assunta Porcu e il giovane Carlo Acutis. Entrambi avevano molta attenzione verso il prossimo, soprattutto verso i poveri, gli anziani soli e abbandonati, i senza tetto, i disabili e le persone che la società emarginava e nascondeva. Valori nei quali ci riconosciamo pienamente e sui quali dobbiamo contare per superare le difficoltà e le sofferenze che ancora ci attendono. Per questi motivi, come ultimo atto istituzionale dell’anno appena concluso, abbiamo ritenuto di chiedere l’iscrizione al Famedio di Milano per Suor Maria Assunta Porcu e Carlo Acutis” dichiarano i consiglieri comunali, Andrea Mascaretti ed Enrico Marcora.

