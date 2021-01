(mi-lorenteggio.com) Cremona, 3 gennaio 2020 – Questa sera, intorno alle ore 19.00, lungo la Strada Provinciale 35, all’altezza della via Pandino, in aperta campagna, un uomo di 66 anni, mentre era in sella alla sua bicicletta, è caduto morendo sul colpo, dopo esser stato investito. Inutili i soccorsi del 118, intervenuti con un’automedica e un’ambulanza, e dei Carabinieri della Compagnia di Crema, che stanno facendo tutti i rilievi ricostruire quanto avvenuto.

Redazione