Trezzo sull’Adda (Milano). Compleanno con fuochi artificiali, sorpresi e multati dai Carabinieri

(mi-lorenteggio.com) Trezzao sull’Adda, 3 gennaio 2021 – ieri sera, nella frazione di Concesa, i Carabinieri della locale stazione, mentre transitavano per un normale controllo del territorio, giunti in prossimità del cimitero, hanno visto e udito alcuni fuochi d’artificio.

Avvicinatisi al luogo hanno trovato ette persone di età compresa tra i 54 e i 22 anni, mentre festeggiavano un compleanno, con tanto di fuochi artificiali. Quindi, sono stati multati e per tutti è stata applicata la sanzione amministrativa “per la trasgressione al divieto di assembramento e agli spostamenti non consentiti, alla luce dell’attuale normativa di contrasto al Covid-19”. I fuochi, invece, erano regolari in quanto acquistati in un negozio di articoli pirotecnici.

Redazione