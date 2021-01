Abbiategrasso. Allagamenti in via Stignani, presto una vasca di laminazione

(mi-lorenteggio.com) ABBIATEGRASSO 04/01/2021 – Si è conclusa la fase di allestimento del cantiere di Gruppo CAP in via Stignani e via Silvio Pellico, accanto alla scuola di Istruzione Superiore “Vittorio Bachelet”, in vista dei lavori per la realizzazione della vasca di laminazione che partiranno a metà gennaio.

Obiettivo, risolvere il problema degli allagamenti in caso di forte pioggia che negli scorsi anni ha portato numerosi disagi ai cittadini di questa via. Grazie a un investimento da parte di Gruppo CAP di circa 4 milioni e mezzo di euro verrà realizzata una vasca di laminazione dove verranno raccolte le acque in eccesso durante l’evento meteorico, per poi restituirle gradualmente alla rete fognaria quando la pioggia diminuisce e smaltirle correttamente portandole al depuratore comunale. La vasca sarà in grado di immagazzinare circa 10 milioni e mezzo di litri d’acqua, e sarà equipaggiata con delle pompe elettromeccaniche che provvederanno al successivo graduale svuotamento, oltre ad un sistema di telecontrollo e con un meccanismo di pulizia che impedirà alle acque di depositarsi sul fondo.

L’intervento richiederà poco più di un anno di lavori, durante i quali sarà necessario modificare la viabilità per garantire la sicurezza di operai del cantiere, studenti dell’istituto e automobilisti di passaggio. I disagi saranno ridotti al minimo: Gruppo CAP e Comune si sono impegnati a trovare le soluzioni migliori e meno impattanti, con la consapevolezza che qualche modifica alla normale viabilità è necessaria ma che alla fine dei lavori i cittadini della zona potranno avere una rete fognaria attrezzata per gestire anche gli eventi meteorici importanti, liberandosi da una situazione di disagio che perdura da anni.

In particolare in fase di programmazione ci si è concentrati sulla gestione in totale sicurezza dei percorsi per raggiungere l’istituto scolastico, garantendo la separazione totale fra l’area di cantiere e le aree frequentate dai ragazzi quando finalmente potranno tornare a scuola in presenza. Per quanto riguarda la viabilità, da metà gennaio per circa un mese e mezzo sarà necessario chiudere la circolazione nel tratto che va dalla rotonda di via Stignani al primo tratto di via Pellico: la rotonda sarà fruibile ma non sarà possibile transitare da e per via Pellico. Le vetture dovranno quindi percorrere la viabilità alternativa con passaggio da via Sforza. Al termine di questa prima fase sarà ripristinata la normale circolazione, ma sarà necessaria una successiva chiusura dello stesso tratto in primavera, per un altro mese di tempo circa.

La vasca, delle dimensioni di circa 50 metri per lato sarà completamente interrata, quindi a lavori finiti non avrà alcun impatto sul territorio e sul paesaggio. Anzi, grazie agli accordi fra l’Amministrazione Comunale e Gruppo CAP, con la preziosa collaborazione del dirigente scolastico, la scuola potrà disporre di una nuova area sportiva con aree verdi e percorsi pedonali, un nuovo campo da calcetto, uno da basket e uno da volley, oltre a un’area attrezzata per il getto del peso e l’orienteering.

Infine, poiché il ruolo di un’azienda pubblica che amministra un bene essenziale come l’acqua è anche quello di condividere con gli attori del territorio il valore prodotto dalla propria attività industriale, si sta costruendo, attorno a questo cantiere, un progetto di educazione in collaborazione con la scuola, che vedrà per gli studenti più grandi la possibilità di fare visite guidate in cantiere, accompagnati dai tecnici di Gruppo CAP.

“Dopo parecchi anni di attesa, l’inizio dei lavori di realizzazione della vasca volano che risolve definitivamente gli allagamenti delle case del quartiere è un ulteriore intervento positivo, che verrà realizzato da Gruppo CAP, a cui compete la gestione della depurazione delle acque e del sistema fognario, di intesa con l’Amministrazione comunale – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Albetti -. Vorrei ricordare infatti gli annosi disagi che i cittadini hanno dovuto sopportare negli anni, sino all’intervento migliorativo, con i sifoni e la mini vasca che versava il troppo pieno nella roggia Cardinala, che la Giunta Albetti di allora ha eseguito per la messa in sicurezza in presenza di forti eventi atmosferici, stante la difficoltà di smaltimento delle acque che confluiscono nelle fognature.

Chiediamo quindi ai cittadini di pazientare per le modifiche temporanee alla viabilità che interesseranno tali vie, le stesse saranno tempestivamente segnalate con appositi cartelli e comunicazioni”.