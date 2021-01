(mi-lorenteggio.com) Casorate Primo, 4 gennaio 2021 – Incidente tra due auto questa sera all’incrocio tra via Pionnio e via Magnaghi: il bilancio è stato quello di una donna di 64 anni e un uomo di 68 anni trasportati in codice giallo all’ospedale San Matteo di Pavia, dopo esser stati soccorsi dai Vigili del Fuoco, due ambulanze e un’automedica. Ancora incerta la dinamica, saranno i rilievi delle forze dell’ordine a stabilire quanto avvenuto con esattezza.

V. A.