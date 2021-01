Il Palazzetto dello Sport di Opera diventa realtà – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Opera, 4 gennaio 2021 – Manca poco e il tanto atteso Palazzetto dello Sport diventerà,

finalmente, realtà. Figlio dell’esigenza, più volte espressa nel

decennio scorso, di avere un luogo capace di essere un vero

catalizzatore della vita ludico-sportiva dell’intero paese, il

palazzetto sarà un luogo vivo. Sarà il primo ad accendere le luci la

mattina e l’ultimo a spegnerle la sera, accogliendo persone di ogni

età, sportivi di professione, dilettanti, amatori del fitness, ma

anche persone che si affacciano al mondo dello sport per divertimento,

per assistere a eventi, manifestazione e, perché no, per momenti

conviviali. Vicino allo spazio sportivo, infatti, il centro potrà

contare su una serie di servizi come la palestra e punti ristoro che

lo renderanno uno spazio polivalente e di aggregazione per tutta la

comunità. “L’urbanizzazione di Opera degli anni ’70- ’80 – spiega il

sindaco Antonino Nucera – non ha visto crescere di pari passo i

servizi destinati alla popolazione e soprattutto ai giovani. Così,

quando agli inizi degli anni 2000 ho intrapreso la mia attività come

amministratore pubblico, ho accolto le richieste di numerosi cittadini

e mi sono adoperato per realizzare un’opera sognata, ma a cui nessuno

aveva mai dedicato la giusta attenzione. Allora ero Vice-Sindaco e

ancora oggi, a distanza di tempo, mi riecheggia quello che era il

sentire comune: non riuscirai, è un sogno. Bene, ora, a distanza di

anni, dopo mille peripezie e complicazioni burocratiche, ci sono

riuscito!”. Non è stato semplice: realizzare quella che è la più

importante opera pubblica del territorio operese ha richiesto anni. La

burocrazia è stata un grande ostacolo così come i ricorsi al Tar e le

complicazioni legate al fallimento di un’azienda che si era

aggiudicata l’appalto. “Tutto è bene quel che finisce bene – continua

il sindaco Nucera – avevo ben chiaro quello che mi chiedevano le

persone e, con un grande impegno personale, trovandomi in alcune

occasioni solo contro tutti, ho portato a termine il progetto. A

breve, i cittadini di Opera potranno contare su un palazzetto che sarà

un vero fiore all’occhiello per il nostro territorio, capace di

richiamare sportivi da ogni parte della regione”.

Realizzato tra via fratelli Cervi e quel tratto di strada di via

Berlinguer che presto prenderà il nome di via Monsignor Michele

Arnaboldi, la nuova struttura si compone di più volumi, ognuno

caratterizzato da una funzione propria. A differenza del progetto

preliminare, quello definitivo ha previsto un’opera su più livelli e

il blocco centrale in vetro ha permesso di ridisegnare l’esterno

dell’edificio creando una nuova piazza pubblica. Lo spazio interno è

stato programmato per rendere autonoma ogni area e, dopo

l’approvazione del Coni, possiamo dire che il nuovo palazzetto avrà un

campo da basket “Silver”, quindi potenzialmente potranno giocare a

Opera cestisti di professione.

Il campo principale, con una platea di circa 500 spettatori, potrà

ospitare anche gare nazionali di Pallavolo e Calcio a 5 e sarà

affiancato da spogliati, uno spazio infermieristico e anti-doping. Il

campo secondario, invece, è omologato per gare regionali di Basket,

Pallavolo e Calcio a 5.

“Sono molto soddisfatto del risultato e sono certo che anche gli

scettici impareranno ad amarlo e fruirlo nelle sue varie componenti”,

ha concluso il Sindaco.