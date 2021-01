Milano. Carabinieri: Nistri in visita al Comando Interregionale “Pastrengo”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 gennaio 2020 – Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Giovanni Nistri, si è recato in visita al Comando Interregionale “Pastrengo” di Milano, per un saluto ai Carabinieri prima di lasciare l’incarico previsto per il prossimo 15 gennaio.

A riceverlo nella caserma “Montebello” di via Monti c’era il Comandante della “Pastrengo”, Gen. C.A. Claudio Vincelli, che ha salutato il Comandante Generale a nome di una rappresentanza di militari giunti dalle Legioni Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta e Liguria e dei rispettivi Comandanti (Gen. B. Andrea Taurelli Salimbeni, Gen. D. Aldo Iacobelli e Gen. B. Pietro Oresta), nonché della Rappresentanza Militare e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

L’Arma dei Carabinieri dal 15 gennaio avrà un nuovo Comandante Generale, nominato lo scorso dicembre dal Consiglio dei Ministri: Teo Luzi, soprannominato il “generale buono”, darà il cambio a Giovanni Nistri a metà gennaio, quando quest’ultimo terminerà il suo incarico triennale.

