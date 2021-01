Moda uomo di lusso online: scopri MODES

Milano, 4 gennaio 2021 – Pensate di poter trovare capi d’abbigliamento ed accessori d’alta moda per uomo direttamente online, in una boutique di alto livello, e poterli ricevere comodamente a casa vostra. Ebbene, quello che fino a qualche tempo fa sembrava pura utopia oggi è realtà, grazie a MODES, un tempo Stefania Mode. Gli appassionati di luxury brands già conoscono questo fashion retailer, ma non tutti sanno che adesso è approdato anche online, mantenendo sempre uno stile unico.

Frutto di un’accuratissima selezione operata da Aldo Carpinteri, MODES propone sempre capi di alto livello spaziando tra i brand ormai più iconici e le creazioni dei designer emergenti, che rappresentano il futuro dell’alta moda. Il bello di di questa boutique però è anche la sua grandissima scelta: l’e-commerce Modes contempla diverse collezioni non solo per donna e bambino ma anche per uomo. Diamo dunque un’occhiata al catalogo e scopriamo la selezione di capi presentata di recente da MODES.

Moda uomo autunno/inverno: la selezione di MODES

Nell’attuale selezione di MODES troviamo capi perfetti per questa stagione: dal maglioncino al cardigan, dal pantalone elegante a quello sportivo per tutti i gusti e tutte le età.

Blazer e maglioni autunno/inverno by MODES

Davvero bellissime sono le proposte firmate Maison Margiela, a partire dal maglione con lavorazione a coste proposto nel catalogo di MODES online. Caldissimo grazie alla composizione in lana e mohair, ha un classico scollo rotondo ma l’originalità non manca per via delle cuciture a contrasto che lo rendono versatile ed attuale.

Per l’uomo moderno sempre attento all’eleganza, troviamo un originale e versatile blazer monopetto, sempre firmato Maison Margiela. Fine ed esclusivo grazie all’originale design senza colletto, può essere indossato nelle occasioni più formali ma anche in altri contesti, abbinandolo eventualmente ad un jeans.

Nella selezione di MODES troviamo anche un meraviglioso trench per affrontare le giornate piovose in grande stile, firmato Moncler + Rick Owens.

Pantaloni eleganti e sportivi autunno/inverno by MODES

Per quanto riguarda invece il pantalone, su MODES troviamo una selezione davvero molto interessante, in grado di assecondare qualsiasi gusto ma anche esigenza. Per l’uomo che deve sempre apparire elegante e ricercato, sono bellissimi i pantaloni firmati Craig Green, in cotone misto lana e con taglio straight. Il design cropped e la chiusura frontale che rimane nascosta conferiscono uno stile unico a questi pantaloni, impreziositi dal dettaglio plissettato.

Non mancano però nella selezione di MODES modelli più classici, come quelli firmati Jacquemus che presentano comunque degli elementi di modernità come le cuciture a contrasto e la vita alta.

Scarpe d’alta moda per l’uomo sportivo o elegante

Anche la selezione di scarpe d’alta moda che troviamo nella collezione proposta da MODES per l’uomo non delude di certo le aspettative. I modelli sono moltissimi e come sempre appartengono ai migliori marchi tra cui Alexander McQueen, Givenchy, Balenciaga, Common Projects. Lo stesso si può dire degli stili, visto che MODES spazia dalle classiche Oxford alle sneakers a calzino in maglia per gli uomini sportivi che però hanno sempre un occhio attento allo stile e alle ultime tendenze. La scelta è dunque ampia e riesce ad assecondare qualsiasi gusto.