(mi-lorenteggio.com) Saronno, 4 gennaio 2020 – Stamane, alle ore 06:19, in Via Don Luigi Sturzo, lungo uno dei binari della stazione, un uomo di 83 anni, M. G., è stato urtato da un treno in ripartenza, riportando la lussazione della spalla. Soccorso dal personale di un’automedica e da quello di un’ambulanza è stato portato in codice giallo all’ospedale di Saronno.

Redazione