Abbiategrasso. “Trippa benefica” per aiutare la cittadina gemellata di Ellwangen

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 5 gennaio 2021 – Abbiategrasso tende la mano agli amici gemellati di Ellwangen con un “acquisto solidale”. Durante la seconda settimana di gennaio ogni anno nella cittadina tedesca si celebra la Festa del freddo, durante la quale i ristoratori preparano la tipica trippa locale. Quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria la festa non si potrà tenere, ma i ristoratori prepareranno ugualmente la trippa che verrà inscatolata e venduta al mercato di Ellwangen questo sabato dai due sindaci in persona. Il ricavato verrà devoluto a una associazioni di volontariato locale che acquisterà generi alimentari per indigenti.

Anche gli abbiatensi che volessero dare il proprio contributo acquistando una o più scatole di trippa tedesca possono farlo effettuando una prenotazione grazie ad alcune associazioni abbiatensi che si preoccuperanno di effettuare l’acquisto. “Per Abbiategrasso è l’occasione di ricambiare con un piccolo gesto alla generosità di Ellwangen, che negli scorsi mesi si è prodigata inviandoci aiuti e fondi per far fronte all’emergenza sanitaria” commenta il sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai.

E’ possibile prenotare la trippa entro le 14 di venerdì 8 gennaio scrivendo una mail a valter@bertani.info e indicando nome, cognome, recapito telefonico e numero di scatole da acquistare. Il costo è di 5 euro a barattolo, più un piccolo contributo per il trasporto.

