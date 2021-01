BAREGGIO – BUS STUDENTI, IL SINDACO CHIEDE PIÙ CORSE

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 5 gennaio 2021 – “Più pullman in vista della ripresa delle lezioni in presenza per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado”. Oggi il sindaco Linda Colombo ha scritto a Movibus e ad Autoguidovie per chiedere di aumentare il numero delle corse negli orari di ingresso e di uscita da scuola. “L’obiettivo è tutelare la sicurezza dei ragazzi di Bareggio che frequentano istituti superiori di Milano, Magenta, Vittuone (tratte coperte da Movibus) e Rho (Autoguidovie) – ha dichiarato il sindaco Colombo -. E’ importante riaprire le scuole, ma è altrettanto importante che questo avvenga in piena sicurezza e nel rispetto delle normative anti-Covid, essendo in una fase ancora critica e delicata della pandemia. Scriverò, per conoscenza, anche a Città Metropolitana, cui fa capo il servizio di trasporto pubblico locale”.

V. A.