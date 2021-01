Bollate. Online la nuova sezione del sito del Comune dedicata alle associazioni

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 5 gennaio 2021 – E’ online la nuova sezione sul sito del Comune di Bollate dedicato alle associazioni sportive e del tempo libero con notizie precise e aggiornate. Dopo alcune settimane di lavoro, la sezione, voluta dall’Assessore allo Sport e Tempo libero Salvatore Conca, è stata realizzata grazie alla collaborazione delle associazioni stesse che hanno risposto all’appello dell’Amministrazione e inviato rapidamente recapiti e informazioni sulle loro attività.

La sezione è targata 2021, come augurio di un nuovo anno che si spera possa essere pieno di sport e di nuove attività per tutti.

“In collaborazione con le associazioni – spiega l’Assessore allo Sport e Tempo Libero Salvatore Conca – abbiamo sentito l’esigenza di creare questa nuova sezione per valorizzare il prezioso lavoro e le tante proposte che arrivano dal mondo sportivo e ricreativo del nostro Comune. Anche se le nostre associazioni sono tutte molto conosciute, riteniamo che una sezione dedicata possa essere utili a tutti, sia per recuperare informazioni che per valutare rapidamente e scegliere tra l’offerta disponibile. Un supporto in più, che va sempre nella direzione di una valorizzazione del tanto lavoro volontario e gratuito di chi organizza e gestisce le attività di sport e tempo libero in città”.

Le informazioni pubblicate sul sito del Comune sono reperibili nella sezione Conoscere Bollate – Associazioni.

Redazione