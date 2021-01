De Biasi: Iardino, sempre a fianco di Fondazione The Bridge

“Perdo un’amica onesta e determinata”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 gennaio 2021 – “Oggi perdo un’amica. Emilia De Biasi è stata una donna di assoluto valore, umano e professionale, onesta e determinata, che si è sempre dedicata al benessere degli altri, mettendo il suo impegno da parlamentare della Repubblica e presidente della Commissione Sanità del Senato a servizio della comunità. Emilia è stata a fianco di Fondazione The Bridge in tantissime delle azioni che abbiamo intrapreso in questi anni, incoraggiandoci sin dall’inizio a dar vita al nostro progetto di Fondazione e a combattere per le nostre battaglie. La sua scomparsa oggi ci addolora, ma il suo ricordo e l’esempio che ci ha donato rimarranno vivi in noi per sempre”.

Lo afferma Rosaria Iardino, presidente di Fondazione The Bridge.