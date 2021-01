Rozzano. La Befana con la sua scopa è arrivata all’Area 51: domani distribuirà doni nelle pediatrie

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 5 gennaio 2021 – Un bella notizia per bambini e bambine e non solo!

Questa sera presso l’Area 51 a Rozzano con la sua scopa la Befana Anna è improvvisamente atterrata lasciando tutti felice e perplessi. Scesa dal suo storico mezzo, la sua scopa piena di calze e dolci si è avvicinata, e si presentata a Jenny Lo Zio per una grande iniziativa di solidarietà. Da sola non ce la fa e ha chiesto aiuto alla community rozzanese molto attenta al prossimo che ovviamente ha dato la massima disponibilità di aiutarla in tutto.

Purtroppo, come spesso accade alle signore un po’ attempate, è poco tecnologica e non ha dimestichezza con le foto, ma, è riuscita a mandarci due selfie un po’ sfuocati per documentarci che è arrivata! Ma, l’importante per noi è che sia lì pronta con la sua scopa pronta a partire per i piccoli e le piccole.

Siccome da sola non ce la fa, come ribadito, ha chiesto a Jenny Lo Zio di aiutarla domani nell’ennesima iniziativa di solidarietà dell’Area 51 (nel rispetto delle norme sul covid ovviamente) a fare il tour dei reparti di Pediatria degli ospedali Lombardi a donare Calze, Doni e Dolcetti a tutti i piccoli degenti ricoverati nelle strutture Ospedaliere.

W W la Befana!

Vittorio Aggio