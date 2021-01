Vaccini anti-Covid: Abbiategrasso mette a disposizioni gli spazi della Fiera e dell’Annunciata

Abbiategrasso, 5 gennaio 2021 – Abbiategrasso mette a disposizioni gli spazi comunali per la campagna vaccinale anti-Covid. Lo scorso 17 dicembre il sindaco Cesare Nai ha mandato una comunicazione ad Ats Ovest Milano con la quale esprimeva la disponibilità del Comune a mettere a disposizioni i locali della Fiera di via Ticino e dell’ex convento dell’Annunciata per l’organizzazione della campagna vaccinale anti-Covid che si intensificherà nei prossimi mesi.

“A seguito dell’esperienza positiva durante le scorse settimane con la campagna vaccinale antinfluenzale negli spazi della Fiera e i tamponi effettuati da Avis all’interno dell’Annunciata, per le quali le strutture sono state adeguatamente allestite per l’accoglienza dei pazienti nel rispetto delle norme di sicurezza – spiega il sindaco Nai -, abbiamo ritenuto che tali spazi siano idonei a far fronte ad eventuali necessità che si dovessero presentare durante la vaccinazione massiva dei cittadini. Abbiamo quindi comunicato immediatamente tale disponibilità ad Ats, oltre alla possibilità di avvalersi del supporto logistico della Protezione Civile e delle associazioni di volontariato che già si è dimostrato prezioso nelle precedenti occasioni”.

