Sacro Monte di Varese. 63enne cade lungo la via del Santuario davanti alla V cappella, ferito

(mi-lorenteggio.com) Varese, 6 gennaio 2021 – Nel pomeriggio di oggi, alle ore 15.38, un pellegrino di 63 anni, mentre percorreva il Viale del Santuario, per giungere proprio al sito Unesco, giunto davanti alla V Cappella, ha perso l’equilibrio, dopo aver messo male un piede cadendo rovinosamente a terra. Vedendo la scena, altri pellegrini hanno lanciato i soccorsi e sul posto oltre ai Vigili del Fuoco, al Soccorso Alpino e ai Carabinieri della Locale Stazione, è atterrato l’elisoccorso giunto da Como. Il ferito, fortunatamente, ha riportato solo la slogatura di un arto, ma, è stato portato in elicottero in codice verde all’ospedale Circolo di Varese.

V. A.