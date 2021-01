VIDEO: UN ANNO FA LA BEFANA BENEFICA IN MOTO DA RECORD DA MILANO A CESANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 gennaio 2021 – Oggi, giorno dell’Epifania, come tutti gli anni, si sarebbe dovuta svolgere la 54 edizione delle Befana Benefica in moto: da Milano, passando per il Piccolo Cottolengo fino all’Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone. Causa pandemia ed emergenza Coronavirus, la manifestazione è stata sospesa, ma, riproponiamo l’edizione dell’anno scorso che fu un’edizione da record:

BEFANA BENEFICA IN MOTO 2020 DA MILANO A CESANO BOSCONE DA RECORD: VIDEO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 6 gennaio 2020 – Epifania tutte le feste porta via, ma, non prima del tradizionale appuntamento, giunto quest’anno alla 53esima edizione della Befana Benefica in moto, organizzato dal Motoclub Ticinese, che vede migliaia di motociclisti portare i doni agli ospiti degli Istituti Don Orione di Milano e Sacra Famiglia di Cesano Boscone, dove la manifestazione di solidarietà e beneficenza termina. Incalcolabile il numero di moto che stamane erano presenti alla manifestazione, oltre 6 mila, grazie anche alla bella giornata di sole.

Il corteo, dopo i saluti della vice sindaco di Milano, Anna Scavuzzo, la benedizione e i saluti del Presidente del Motoclub Ticinese, Livio Lepori, è partito festoso e rombante per la città ed arrivato a Cesano Boscone, accolto dal Presidente di Fondazione Sacra Famiglia, Don Bove, e dal Sindaco di Cesano Boscone, Simone Negri.

Oltre ad essere accompagnata dai motociclisti la Befana è super scortata dai reparti motocilisti della Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco, che con le loro sirene del passaggio della Befana ai numerosi cittadini, soprattutto bambini, che amano vedere la Befana passare.

Vittorio Aggio