(mi-lorenteggio.com) Vimodrone, 6 gennaio 2021 – Questa notte, alle ore 01.28, in via Armando Diaz, è scoppiata una rissa, il cui bilancio è stato di un uomo si 34 anni, che ha riportato ferite penetanti al dorso. Probabilmente usate forbici. Soccorso è stato trasportato in

Codice rosso all’ospedale San Raffaele.

In corso le indagini per risalire all’autore e capire i motivi della rissa.