Abbiategrasso. Lettera per l’anniversario del Tricolore

Cari studenti,

ricorre oggi, 7 gennaio, il 224° anniversario della proclamazione del Primo Tricolore. Correva l’anno 1797 quando a Reggio Emilia ha avuto inizio il percorso e la storia della nostra bandiera.

Il Tricolore del Popolo e della Libertà, emblema della nostra Costituzione, dei valori di Democrazia, Uguaglianza e Unità; simbolo di tutti nella storia degli eventi del nostro Paese.

La bandiera ci ricorda ogni giorno il sacrificio dei nostri antenati, nonni, zii, genitori e giovani adulti che con impegno e coraggio hanno creduto in un’Italia migliore; guidati dal valore degli ideali di appartenenza ad una nazione libera e indipendente.

L’emergenza sanitaria che ci troviamo ad affrontare in questo periodo ci ricorda più che mai il senso e l’importanza di appartenere ad una comunità unita e solidale per un unico obiettivo, più grande del benessere individuale.

Oggi come ieri siamo chiamati a dimostrare la nostra unità per superare questa situazione di crisi e per riconquistare tutti insieme quella quotidianità, quella convivialità e quella vita di contatto tanto care alla nostra Nazione.

Eleonora Comelli Giuseppe Cerri

Assessorato Politiche Educative Presidente AssoArma

Abbiategrasso, 7 gennaio 2021