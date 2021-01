Aler. Rozza (Pd): “Bolognini e la Lega anzichè continuare a fingere di occuparsi delle periferie utilizzino l’ecobonus del 110% previsto dal Governo”

Milano, 7 gennaio 2021 – “Bolognini e la Lega anzichè continuare a fingere di occuparsi delle periferie utilizzino l’ecobonus del 110% previsto dal Governo”. La consigliera regionale del Pd, Carmela Rozza, commenta così la decisione della giunta lombarda di stanziare 8 milioni di euro per gli impianti fotovoltaici delle case Aler. “E’ una vergogna che la Regione- sottolinea Rozza- continui a ignorare che il Governo ha varato con il decreto Rilancio un ecobonus del 110% per questo genere di interventi che copre tutte le spese e potrebbe coprire tutto il patrimonio pubblico. Stanziare una cifra che potrà bastare per 2000 alloggi su un totale di 100 mila presenti in Lombardia è a dir poco ridicolo. Significa continuare a fare finta di occuparsi del degrado delle case popolari, che solo a Milano sono 70 mila e la cui responsabilità spetta alla Regione e di cui la Regione stessa non si occupa da 30 anni. La Regione prenda finalmente atto della bontà dell’ecobonus e lo utilizzi”.