Cavenago Brianza. Emergenza neve, ecco le tempistiche del servizio di raccolta rifiuti

(mi-lorenteggio.com) Cavenago Brianza, 7 gennaio 2021 – In merito all’emergenza neve e alle difficoltà della raccolta dei rifiuti che si sono manifestate nella scorsa settimana, CEM Ambiente precisa che:

Le difficoltà di recupero dei rifiuti nei giorni scorsi determinate dalla nevicata sono state strettamente legate allo stato delle strade che, quasi ovunque, ha originato notevoli difficoltà nella circolazione per tutti, quindi anche per i mezzi e per il personale di servizio di CEM.

CEM, comunque, precisa che il servizio, pur nelle difficoltà, è stato garantito e che, su 38 raccolte programmate per lunedì 28 dicembre nei vari Comuni, ben 34 sono state completate entro i tre giorni successivi. Delle 4 rimanenti, una è stata completata nella mattinata di Capodanno e le altre 3, nella mattinata di sabato 2 gennaio.

Nella giornata di lunedì 4 gennaio, inoltre, le 38 raccolte sono state regolarmente eseguite e completate nell’arco della mattinata malgrado la quantità di rifiuti che, per le festività, è stata in media superiore del 25%. In seguito, il servizio è ripreso con la consueta regolarità.

