Lissone. Piano Asfalti, nel 2021 lavori per 2,2 milioni di euro

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 7 gennaio 2021 – Rifacimento dei manti d’asfalto più usurati, con sistemazione dei marciapiedi ed eliminazione delle barriere architettoniche ancora esistenti.

La Giunta Comunale ha approvato il progetto definito ed esecutivo del Piano Asfalti 2021: due lotti di interventi che prevedono lavori su circa 40 strade del territorio, con un investimento complessivo di poco superiore a 2,2 milioni di euro.

Il progetto di manutenzione straordinaria delle strade comunali nasce dall’esigenza di ripristinare le pavimentazioni di alcune arterie che hanno un carico di traffico piuttosto rilevante, quali direttrici di accesso alla città, oltre che numerose strade del centro cittadino.

A seguito dello stato attuale, un primo ambito di intervento interesserà via Battisti, via Beato Angelico, via Chiesa, via D’Azeglio, via Deledda (manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale del parcheggio), via Goito, via Lombardia, via delle Industrie, via Mascagni, via Palestra, via Martiri della Libertà – via Segantini (rotatoria), via Pirandello, via Primo Colombo e via XXIV Maggio; cantieri aperti anche in via Bramante da Urbino e via Zanella: in entrambi i casi, si procederà attraverso lavorazione notturna.

Gli interventi, in base ai singoli casi, prevedranno il rifacimento del tappeto di usura, il rifacimento dello strato superficiale dei marciapiedi, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’adeguamento della segnaletica stradale.

Un secondo lotto di interventi si concentrerà su via Cattaneo, Monte Santo, Monza, Negrelli, Pacinotti, Panzini, Pisacane, della Repubblica, San Giuseppe, Spallanzani e Gramsci.

Anche in questo caso, gli interventi avranno come obiettivo quello di risolvere problematiche relative a buche, cedimenti localizzati e rappezzi. Una particolare tipologia di intervento si avrà in via San Giuseppe dove, in conformità con la pavimentazione prevista in Piazza della Libertà, verrà posata una pavimentazione in lastre di granito Serizzo.