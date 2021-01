MASCARETTI (FDI): CUCCIOLO FOLGORATO, LA GIUNTA NON DA RISPOSTE E NON TUTELA I CANI DAI RISCHI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 gennaio 2021 – “Vergognoso” dichiara Andrea Mascaretti Capogruppo FdI Palazzo Marino “Non trovo altre parole per definire quanto è emerso ora nella commissione del Consiglio Comunale: alla fine non è colpa di nessuno per quanto riguarda il cagnolino che è rimasto fulminato passeggiando in una via centrale nelle ore pomeridiano dopo la nevicata. Il Vicesindaco e due assessori presenti in commissione hanno evitato ripetutamente di rispondere alla mia domanda. Ho lanciato la proposta che vengano immediatamente segnalati in modo visibile faretti, luci o pozzetti simili a quello che ha causato la morte del cucciolo. Anche su questa proposta hanno taciuto. Alla fine dopo una commissione lunghissima l’assessore Granelli ha detto stiamo studiando come spostare le luci. Ma sulla morte del piccolo Kaos la Giunta fa finta di niente e fugge dalle responsabilità”

