(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 gennaio 2021 – Questa sera, intorno alle ore 20.00, in via De Marchi, nella zona nord della città, all’altezza dell’incrocio con via Della Giustizia, in un incidente tra una moto e un veicolo, un 18enne, per le gravi riportate nella caduta, dopo esser stato soccorso dal personale medico di un’automedica e un’ambulanza è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

V. A.