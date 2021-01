Monza. 46enne in contromano si schianta ubriaca contro delle bici davanti alla caserma dei CC, presa

(mi-lorenteggio.com) Monza, 7 gennaio 2020 – Ieri notte, intorno alle ore 3.50, una donna di 46 anni ha imboccato via Volturno in contromano finendo contro delle bici in sosta, davanti alla Caserma dei Carabinieri, dandosi poi a precipitosa fuga.

Il piantone di turno, grazie alle videocamere di sorveglianza, ha visto quanto accaduto e ha allertato i colleghi del pronto intervento, che in breve tempo hanno rintracciato il veicolo e intimato l’alt alla conducente, risultata positiva all’alcol test, in prossimità di viale Europa. Il finale è stato quello del ritiro della patente e di una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

