(mi-lorenteggio.com) Sesto San Giovanni, 7 gennaio 2021 – Questa sera, intorno alle ore 17.30, in via Clerici all’angolo con viale Fulvio Testi, vicino al Parco Nord, due ragazzi, uno di 16 anni e uno di 15 anni, sono stati investiti mentre erano in bici. Soccorsi sono stati trasportati uno all’ospedale San Raffaele di Milano e l’altro al Niguarda, mentre il conducente del mezzo, un uomo di 50 anni, è stato portato in stato di shock in ospedale in codice verde all’ospedale di Sesto.

Redazione