Opera. La nuova vita degli alberi di Natale: Il giardino dei desideri

Grazie alla Protezione Civile, pini e abeti con radici verranno ripiantumati

Opera, 8 gennaio 2021 -Come ogni anno, al termine delle festività natalizie, molte famiglie

si dedicato, a malincuore, a riporre gli addobbi e le decorazioni che, nei giorni di festa, hanno contribuito a rendere allegro e vivace il proprio albero di natale e, di riflesso, la propria casa. I Volontari

di Protezione Civile di Opera, guidati dal Presidente Vincenzo Dongiovanni, ripropongono anche per questo 2021 appena iniziato l’iniziativa che prevede il recupero degli alberi di

Natale. Questa volta, con una novità in più. Gli alberi verranno ripiantati in un’area pubblica messa a disposizione dall’amministrazione comunale che sarà chiamata “il giardino dei desideri”, con un chiaro riferimento alle tante speranze riposte nei piccoli e grandi pacchetti solitamente posti sotto l’albero, la vigilia di Natale. “E’ un modo per prolungare la magia del Natale – spiega il sindaco Antonino Nucera – e allo stesso tempo un atteggiamento responsabile. Insieme alla protezione civile individueremo lo spazio con le caratteristiche più consone per mettere a dimora gli alberi”.

Ovviamente, i cittadini – se lo vorranno – potranno supportare i volontari sia nella fase di piantumazione che di cura degli esemplari, aiutando a garantirne la loro sopravvivenza. Un gesto dall’importante valore per l’ambiente ma, anche, un insegnamento da trasmettere ai propri figli. Gli abeti con radici in vaso, quindi, verranno ritirati dai Volontari della Protezione Civile che ne valuteranno le condizioni fitosanitarie per la successiva piantumazione. L’impegno è quello di non sprecare una risorsa così

importante per il nostro ambiente. Per maggiori informazioni

contattare la Protezione Civile 02/87232225 – 339.1630651

