Opera. Tutte le strade portano a Mirasole

Un nuovo percorso ciclopedonale immerso nel verde e un bikeparcking all’esterno dell’edificio per sostenere il turismo ecosostenibile

(mi-lorenteggio.com) Opera (MI), 8 Gennaio 2021 – Un territorio immerso nel verde, sentieri che attraversano gli ultimi campi a vocazione agricola della città metropolitana milanese e, ancora, piccoli gioielli architettonici che rappresentano un vero e proprio patrimonio storico e culturale. Tutto questo è Opera, è ciò che l’amministrazione Nucera vuole valorizzare e promuovere permettendo a sempre più persone di raggiungere questi luoghi e godersi la pace che vi si respira. Per questo, vicino alla ormai nota Strada delle Abbazie, l’amministrazione ha pensato ad un nuovo collegamento green che, grazie ai contributi regionali sarà presto realtà. Si tratta di un nuovo percorso ciclopedonale che, passando passando per via Cascina Torre collegherà la vecchia abbazia realizzata dagli Umiliati al centro cittadino. Il percorso, immerso nel verde, a ridosso delle aree agricole del Parco Agricolo Sud Milano sarà posizionato a distanza dalla strada e costeggiato da un filare di circa 100 ‘quercus robur’, una naturale barriera al sole e al traffico veicolare rendendo il passaggio particolarmente sicuro. All’esterno dell’Abbazia, saranno posizionati degli appositi stalli per il bike-parking, permettendo a tutti i visitatori di godere appieno delle bellezze del territorio e dell’edificio che, dal 1200, rappresenta un importante capitolo della storia operese. Non è tutto. Attraverso i fondi regionali sarà possibile, altresì, allargare il sedime della strada consortile Mirasole per far si che il raggiungimento di questo bene storico e artistico sia completato e accessibile anche ai pullman turistici che provengono da più parti della regione. “Il nostro territorio – spiega il sindaco Antonino Nucera – è un patrimonio naturale e artistico. L’abbazia di Mirasole e il Santuario della Madonna dell’aiuto sono beni architettonici che raccontano la storia della nostra città e si fondono perfettamente con ciò che li circonda: il verde, le coltivazioni e le vecchie cascine. Uno spazio da vivere e da scoprire”.

In quest’ottica il nuovo percorso di mobilità leggera vuole promuovere la valorizzazione di questa “perla” che affonda le sue radici nella storia del sud Milano. L’abbazia di Mirasole, infatti risulta una delle 7 realtà del circuito “Strada delle Abbazie” e si è dimostrata, nel tempo, uno dei luoghi di maggiore interesse artistico e culturale del territorio Milanese. Il complesso, di impianto quadrangolare, costituisce uno degli esempi meglio conservati di corte colonica medioevale, dalla cui tipologia trarrà spunto la cascina lombarda di età moderna. Gli edifici erano circondati da un fossato e difesi da una torre munita, in origine, di ponte levatoio. Due ingressi, uno dalla città e l’altro dai campi, immettevano nella corte circondata da stalle, abitazioni e laboratorio per la lavorazione della lana. Accanto alla corte si trova il chiostro sul quale affacciavano refettorio, cucine, sala capitolare e sagrestia. Come il chiostro, anche la Chiesa dedicata a S. Maria risale al periodo tra la fine del XIV e gli inizi del XV secolo. L’interno è coperto a cassettoni lignei con un affresco con l’Assunzione di Maria opera di un anonimo operante intorno al 1460, ma ancora fortemente debitore nei modi di Michelino di Besozzo.

V.A.