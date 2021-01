PRESIDENTE FONTANA: NUOVA GIUNTA PER FAR RIPARTIRE LA LOMBARDIA E IL PAESE

LNews-PRESIDENTE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 08 gennaio 2021 – “Il punto è la ripartenza della Lombardia che deve essere la regione che contribuisce a trainare il sistema Paese. La Lombardia è troppo importante. Ringrazio gli assessori che hanno lavorato con me in questi anni”.

Così il presidente della Lombardia Attilio Fontana nella conferenza stampa in cui ha comunicato i nomi che comporranno la nuova Giunta regionale.

“Abbiamo voluto concentraci per mettere nuove forze, fresche, per continuare a guardare con determinazione al futuro della nostra regione e per fare in modo che la Lombardia possa ricominciare a correre, con la stessa forza con cui ha corso negli scorsi anni” ha aggiunto il presidente Fontana.

Il governatore ha anche spiegato che domani mattina in conferenza stampa presenterà la sua nuova squadra e illustrerà le deleghe che sono state assegnate a ciascun assessore e sottosegretario alla Presidenza.

“Ringrazio – ha concluso il presidente Fontana – chi ha deciso di mettersi a disposizione per la nostra regione nel momento più difficile dalla fine seconda guerra mondiale: lavoreremo insieme per contribuire al rilancio della Lombardia”.

