Curno (Bg). Inaugurati la biblioteca “Rita Levi Montalcini” e l’auditorium “Fabrizio De André”

(mi-lorenteggio.com) Curno, 9 gennaio 2021 – Dopo un’odissea durata ventitré anni, è stata inaugurata lanuova biblioteca, a cui è annesso un auditorium con 170 posti a sedere.

La struttura è uno spazio aperto a tutti, nel quale sapere, cultura e arte si incontrano.

L’edificio della nuova Biblioteca è un grande libro, aperto al paese; le pareti sono le pagine che ognuno di noi potrà leggere e scrivere.

La biblioteca garantirà a tutti l’accesso a libri, volumi, giornali e riviste. Sarà anche possibile navigare on line ed avere accesso alle informazioni disponibili in rete.

“Abbiamo deciso di intitolare questo spazio a Rita Levi Montalcini, scienziata di assoluto valore e donna di grande impegno sociale e civile.

In biblioteca chi studia avrà un angolo dedicato, nel quale sarà possibile svolgere attività di ricerca e compiti condivisi.

Un’area attrezzata garantisce ai più piccoli, a coloro che muovono i loro primi passi tra i libri e nella vita, un’esperienza piacevole e ricca di stimoli.

Gli spazi potranno essere utilizzati anche per riunioni e tavoli di confronto dai volontari della biblioteca e dalle diverse Commissioni comunali.

La cultura, in tutte le sue forme, troverà qui una nuova casa, grazie al nuovo Auditorium, dedicato a Fabrizio De André, cantautore e poeta; con i suoi 170 posti a sedere il nuovo Auditorium rappresenta lo spazio tanto atteso per poter accogliere conferenze, letture e spettacoli.

Qui possiamo ritrovarci e unirci, come persone e comunità”.