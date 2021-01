Finanziamenti, Silvia Scurati (Lega): “Sindaci solo chiacchiere e distintivo del Pd, prendono i soldi e si lamentano pure”

Milano, 9 gennaio – “Ha fatto bene il Presidente Fontana a replicare alla lettera demagogica dei Sindaci targati sinistra, invitandoli a restituire coerentemente i soldi regionali qualora non ritenessero questi interventi non rilevanti, in modo da distribuire le risorse ad altri comuni che ne hanno necessità. Comodo infatti sparare litanie contro Regione ma poi incassare stando zitti e utilizzare così anche quelle del Piano Fontana.

Probabilmente alcuni sindaci dovrebbero preoccuparsi in primis di ciò che accade a casa loro, apprendiamo dalla stampa la vicenda dell’autoparco della polizia locale di Trezzano, il destino della vecchia stazione ferroviaria di Corsico, fino allo spaccio di droga a Buccinasco: questi signori ne hanno di gatte da pelare. Forse queste polemica serve loro a distrarre i cittadini dai veri problemi che vivono tutti i giorni. Detto questo rammentiamo un po’ di numeri visto che anche nei tanto citati ordini del giorno perfino Corsico grazie alla proposta della Lega ha appunto beneficiato di ulteriori risorse per Viale Liberazione (396mila) e il comune di Cesano Boscone, grazie ai 700mila euro di Regione Lombardia del piano Fontana, ha pianificato ben tre interventi volti all’efficiento energetico complessivo e messa in sicurezza di edifici comunali. Così come tanti altri comuni firmatari della missiva realizzeranno opere grazie al contributo di Regione Lombardia: elenchi pubblicati sul sito di Regione che invito i cittadini a consultare per rendersi conto in maniera concreta chi fa solo della sterile demagogia politica”.