(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 gennaio 2021 – Infortunio sul lavoro stamane alle ore 08:27, in via dei Fabbri, quando, un 37enne, F. A. mentre operava con una spara-chiodi si è ferito ad una mano, riportando un trauma complesso. Soccorso dal personale sanitario di un’ambulanza, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Milano.

V. A.