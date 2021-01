13 gennaio 2021 Parole per la Terra – Giornata dell’Alfabetizzazione Sismica

(mi-lorenteggio.com) Roma, 10 gennaio 2021 – Il 13 gennaio ricorre la Giornata dell’Alfabetizzazione Sismica, la manifestazione che l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia promuove per parlare di terremoti, di ambiente e dell’importanza delle nostre azioni per la prevenzione sismica e la salvaguardia della Terra. Un’occasione speciale per conoscere le attività di ricerca e servizio dell’INGV e per condividere con tutti la nostra costante attenzione verso il territorio, l’ambiente e la mitigazione dei rischi.

Quest’anno l’evento, che si terrà mercoledì 13 gennaio 2021, sarà totalmente online e si rivolgerà al mondo della scuola.

Attraverso il modulo online raggiungibile al link: http://bit.ly/2K559YO

verranno raccolte tutte le domande degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Gli esperti dell’INGV risponderanno in diretta a tutti i quesiti il 13 gennaio 2021, dalle 9 alle 13.

La 3° Giornata dell’Alfabetizzazione sismica del 13 gennaio 2021 prevede:

Presentazione della Giornata

Prof. Carlo Doglioni

Presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Le attività dell’INGV nel monitoraggio e nella prevenzione

Dott.ssa Rita Di Giovanbattista

Direttore del Dipartimento Terremoti

“Tutto quello che avresti voluto sapere sui terremoti e non hai mai avuto occasione di chiederci”

Gli esperti rispondono agli studenti

Dalle 10:00 alle 11:00: le domande degli alunni della Scuola Primaria

Dalle 11:00 alle 12:00: le domande degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado

Dalle 12:00 alle 13:00: le domande degli alunni della Scuola Secondaria di 2° grado

Al termine delle “risposte” si terrà una visita virtuale alla sala di monitoraggio sismico e saranno riproposte le domande più interessanti per ciascun ciclo di studi.

