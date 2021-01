(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 10 gennaio 2021 – Venerdì mattina, intorno alle ore 11.30, al Q.re Giardino, in via dei Salici, una donna è stata colta da malore in casa e non riusciva ad aprire la porta ai soccorritori. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che, con l’ausilio dell’autoscala sono entrati dal balcone nell’appartamento, per aprire la porta ai sanitari del 118, che hanno prestato le cure necessarie.

V. A.