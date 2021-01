CORONAVIRUS. I DATI DEL 10 GENNAIO IN LOMBARDIA: 59 DECESSI, 3267 NUOVI POSITIVI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 gennaio 2021 – A fronte di 25.011 tamponi effettuati sono 3.267 i nuovi positivi (13%). I guariti/dimessi sono 847.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 25.011 totale complessivo: 5.048.018

– i nuovi casi positivi: 3.267 (di cui 118 ‘debolmente

positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 417.173 (+847), di cui 3.839 dimessi e 413.334 guariti

– in terapia intensiva: 459 (+3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.598 (+21)

– i decessi, totale complessivo: 25.787 (+59)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 594 di cui 194 a Milano città;

Bergamo: 195;

Brescia: 522;

Como: 423;

Cremona: 92;

Lecco: 116;

Lodi: 42;

Mantova: 190;

Monza e Brianza: 214;

Pavia: 206;

Sondrio: 78;

Varese: 541.